Z vožnjo v napačno smer povzročila nesrečo

LITIJA – Policiste so v četrtek okoli 14.30 obvestili, da se je na glavni cesti proti Litiji v bližini naselja Ribče zgodila prometna nesreča.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da sta bili udeleženi voznica osebnega avtomobila renault twingo in voznica osebnega avtomobila renault clio. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilne smeri in strani vožnje.

Obe voznici so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije sta utrpeli lahke telesne poškodbe.

Cesta je bila uro in pol zaprta, promet pa preusmerjen skozi naselje Ribče.