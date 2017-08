Z vozilom z vozišča, nato v drevo

MARKOVŠČINA – V nedeljo ob 18.23 je na magistralni cesti pri naselju Markovščina, občina Hrpelje - Kozina, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo.

Posredovali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana ter reševalci nujne medicinske pomoči iz Sežane in Postojne.

Dve poškodovani osebi so prepeljali v izolsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.