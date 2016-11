Z vozilom v jarek, ukleščenega voznika reševali

MARIBOR – V nedeljo okoli 14.30 je na avtocesti Šentilj–Maribor v bližini izvoza Maribor vzhod voznik osebnega vozila izgubil nadzor nad vozilom in se prevrnil v obcestni jarek. Posredovali so gasilci GB Maribor, s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila, v katerem je bil poškodovan voznik, zavarovali kraj prometne nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca, odklopili akumulator na vozilu ter z vpojnim sredstvom posipali iztekle motorne tekočine.

Reševalci NMP Maribor so poškodovanca prepeljali v mariborski klinični center.