Z vojaškim helikopterjem rešili psa

BOHINJ – Ob 13.56 je pod Debelim vrhom v občini Bohinj je občanu ušel pes in obtičal v skalovju.

Gorski reševalci GRS Bohinj so s helikopterjem Slovenske vojske in s pomočjo vitla potegnili psa v helikopter, pobrali lastnika psa in oba nepoškodovana prepeljali v dolino.