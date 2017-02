Z vitlom so ga rešili

ŠKOFJA LOKA – Ob 20.13 je na cesti od Puštala v smeri proti Hosti v občini Škofja Loka osebno vozilo zdrsnilo s ceste.

Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka, ki so z vitlom vozilo potegnili nazaj na cesto ter na odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.