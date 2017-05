Z viličarjem padel v globino

LJUBLJANA – Ob 8.53 je na Agrokombinatski cesti v podjetju za proizvodnjo mesnih izdelkov delavec z viličarjem zapeljal čez nakladalno ploščad in padel okoli dva metra v globino.

Pri tem se je poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so reševalci, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju dogodka in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.