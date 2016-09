Z ukradeno kartico so si privoščili

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti poročajo o tatvini in zlorabi bančne kartice. V Gornji Radgoni jo je tat ukradel, potem pa z njo opravil več dvigov gotovine. Ukradli so tudi denarnico z denarjem in osebnimi dokumenti. Obravnavali so še poškodovanje tuje stvari in grožnjo.

Javni red in mir je bil kršen trikrat na javnih krajih in trikrat v zasebnih prostorih. Kršitelji so se po intervencijah policistov pomirili.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu je bil kršitelju na območju Ljutomera zasežen moped, v Murski Soboti pa je bil zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržan voznik osebnega avtomobila.