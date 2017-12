Z ukradenimi tablicami natočil gorivo, a plačal ni

AJDOVŠČINA – V soboto so policiste obvestili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Ajdovščini.

Neznani voznik osebnega vozila hyundai je natočil za 56 evrov goriva in odpeljal, ne da bi poravnal račun.

Policisti PP Ajdovščina bodo podali kazensko ovadbo. Poleg tega so še ugotovili, da so bile na vozilu nameščene registrske tablice, ki so bile odvzete drugim avtomobilom.