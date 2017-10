Z ukradenimi osebnimi podatki do lažne osebne, potem je jemal kredite

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so opravili štiri hišne preiskave na območju Maribora, Kranja, Celja in Ljubljane. Po zaključku zbiranja obvestil so štirim osebam pridržanje odpravili, saj so prenehali zakonski razlogi za pridržanje, enega osumljenca pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je po zaslišanju zanj odredil pripor. Preiskavo je usmerjalo pristojno okrožno državno tožilstvo v Mariboru.