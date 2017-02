Z ukradenimi artikli je pobegnil

NAŠLI SO GA

ŠENTJERNEJ – Novomeške policiste so v soboto dopoldne obvestili o tatvini iz prodajalne na Belokranjski cesti, kjer naj bi neznanci odtujili več artiklov in pobegnili.

Na podlagi opisa vozila in oseb so šentjernejski policisti 49-letnega osumljenca izsledili in mu zasegli ukradene predmete.

Zaradi kaznivega dejanja tatvine ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.