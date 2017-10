Z ukradenim avtom skušal čez mejo

OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v sredo okoli 21. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik land roverja.



Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, na katerem so bile predrugačene številke šasije. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil leta 2015 ukraden v Italiji. 46-letnemu državljanu Hrvaške so avtomobil zasegli in z ugotovitvami seznanili okrožno državno tožilstvo Krško, so sporočili iz PU Novo mesto.