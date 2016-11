Z reševalnim vozilom s ceste

GRČ VRH – Zgodaj zjutraj se je v občini Mirna Peč znašlo v težavah reševalno vozilo. Ob 5.27 je na cesti od Prečne proti naselju Grč Vrh voznik z reševalnim vozilom zapeljal na rob bankine in zdrsnil s cestišča.

Gasilci GRC Novo mesto so vozilo izvlekli na cestišče, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.