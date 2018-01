Z rame ji je strgal torbico in jo izpraznil

LJUBLJANA – V ponedeljek okoli 20. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o drzni tatvini na Slovenski cesti v Ljubljani.

Ugotovljeno je bilo, da je do ženske pristopil neznanec ter ji z rame strgal torbico in zbežal v smeri Kongresnega trga. Torbico so našli nedaleč stran, storilec je iz nje odtujil gotovino, druge predmete pa so policisti že vrnili oškodovanki.

Policisti zadevo raziskuje.