Z radarja izginilo letalo, pred tem poslalo klic na pomoč

ČEZSOČA – Na Bovškem pri vasi Čezsoča je okrog 20. ure z radarja izginilo manjše letalo. Poveljnik regijskega štaba CZ za severno Primorsko Samo Kosmač je za STA povedal, da gre za manjše letalo piper, ki je nekaj minut pred 20. uro poslalo klic na pomoč, za tem pa so z njim izgubili stik. Več informacij ni znanih, je pa z brniškega letališča že vzletel helikopter, ki bo poskušal izslediti pogrešano letalo.

Zadnja letalska nesreča se je v Posočju zgodila pred slabimi tremi leti, ko sta v ultralahkem letalu umrla pilot in sopotnik. Pred mesecem in pol pa je nad Ajdovščino strmoglavilo manjše letalo, v katerem so umrli štirje nemški državljani.