Z ognjem se je spopadel občan sam

MARIBOR – V sredo ob 15.22 je na Ulici Arnolda Tovornika zagorel večji zabojnik za papir.

Ogenj je pred prihodom gasilcev delno pogasil občan.

Gasilci GB Maribor in PGD Radvanje so požar dokončno pogasili in pregledali požarišče.

Zabojnik je v celoti uničen, je poročala uprava za zaščito in reševanje.