Z ogledalom v pešca

MEŽICA – V četrtek ob 14.11 je v središču Mežice voznik osebnega vozila med vožnjo z bočnim ogledalom trčil v pešca.

Poklicna gasilca KGZ Ravne na Koroškem sta poškodovanemu pešcu do prihoda reševalcev ZRCK Koroške nudila prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, je poročala uprava za zaščito in reševanje.