Z odbojkarske tekme so ga odpeljali v rešilcu

MISLINJA – V sredo malo pred 20. uro si je v telovadnici v Mislinji na odbojkarski tekmi nekdo poškodoval nogo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem. Poškodovano osebo so oskrbeli in odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.