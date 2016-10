Z nožem v rokah oropal cvetličarno

LJUBLJANA – V četrtek nekaj minut pred 19. uro so policiste obvestili o oboroženem ropu cvetličarne na območju Viča.

Po zbranih obvestilih in z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je za zdaj še neznani moški okrog 18.50 vstopil skozi skladišče cvetličarne in oškodovanki z nožem zagrozil, naj mu izroči denar. Ta je osumljenega odrinila, a je vseeno stopil do blagajne, jo odprl in iz nje pograbil denar ter zbežal nazaj skozi skladišče.

Na PU Ljubljana so v opisu storilca zapisali, da je neznanec star 30–35 let, visok 160–165 cm, močnejše postave. Oblečen je bil v bež karirasto jakno, na glavi je imel maskirno kapo z izrezom za oči, v rokah pa nož.

Oškodovanka v dogodku ni bila poškodovana, neznani storilec pa je odtujil nekaj sto evrov.