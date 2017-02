Z nožem in pištolo napadla par

LAPOR – V ponedeljek sta moška, stara 18 od 25 let, v Laporju oropala moškega in žensko. Okoli 19.40 sta s silo vstopila v stanovanjsko hišo, odrinila žensko, ki jima je odprla, nato pa še moškega, pri čemer je ta utrpel lažje poškodbe. Pri sebi sta imela pištolo in nož.

Storilca, oblečena v jakne, sivo kariraste barve s kapucama, sta ukradla mobilni telefon in približno 1000 evrov in pobegnila. Govorila sta slovensko, eden od njiju pa se je trudil govoriti hrvaško, poročajo novogoriški policisti.