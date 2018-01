Z nožem mahal po Metelkovi

LJUBLJANA – V petek okrog 21. ure so PU Ljubljana obvestili o dogodku na Metelkovi ulici, v katerem je bila poškodovana ena oseba. Med 37-letnikom in 29-letnikom (oba tujca) je prišlo do spora, pri čemer je 37-letnik z nožem zamahnil proti 29-letniku, ga poškodoval. in zbežal, oškodovanec pa se je zatekel v prostore bližnjega lokala, od koder so poklicali reševalce.

Policisti so 37-letnika na podlagi opisa kmalu izsledili in mu odvzeli prostost. Naslednji dan je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe z nevarnim predmetom.