Z nevarnim predmetom jih je ogrožal

MURSKA SOBOTA – Na območju Gornje Radgone so policisti PU Murska Sobota obravnavali tatvino goriva iz tovornega vozila in poškodovanje tuje stvari, na območju Murske Sobote pa dve tatvini in vlom v osebni avtomobil.

Lendavski policisti so obravnavali ogrožanje z nevarnim predmetom pri prepiru oz. pretepu, so zapisali v poročilu.