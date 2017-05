Z nevarni manevrom ogrozil tri mlajše sopotnice

NOVO MESTO – V ponedeljek okoli 13. ure je v bližini šole v Novem mestu voznik osebnega avtomobila z objestno in nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu.

Voznik začetnik, ki je v avtomobilu prevažal še tri mlajše potnice, je vozil z neprilagojeno hitrostjo. V nepreglednem ovinku je začel prehitevati drugo vozilo in se ni prepričal, ali lahko to varno stori. Voznik, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, je ustavil na cesti, da se je izognil trčenju.

Policisti so 19-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, poročajo novomeški policisti.