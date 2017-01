Z nasmeškom: Oskrunil sem truplo, moril pa ne!

LJUBLJANA, TRBOVLJE – Asmir Sulejmanović je drugega umoril s tem, da je 20. julija 2016 popoldne na dovozni poti hiše na Ključevici pri Trbovljah s traktorjem landini zapeljal čez glavo Branimirja Bajdeta, zaradi tako nastalih poškodb pa je ta umrl, nakar je truplo privezal z verigo na traktor in ga odvlekel do gozda, kjer ga je odvrgel v globel... Asmir Sulejmanović je vzel tudi tuje motorno vozilo z namenom, da ga je protipravno uporabil za vožnjo s tem, da je po umoru vzel traktor landini, last Branimirja Bajdeta, ter se z njim odpeljal v Radeče... Predpisane kazni: zaradi umora najmanj 15 in vse do 30 let zapora, zaradi odvzema motornega vozila do dve leti zapora.



Opisal že, ne pa priznal



Predobravnavni narok pred ljubljansko okrožno kazensko sodnico Špelo Koleta je bil namenjen temu, da se lahko 29-letni Janko, ta vzdevek se je Trboveljčana oprijel v Zasavju, opredeli do grozljivih očitkov na njegov račun, ki ga lahko za nekaj dolgih desetletij odpeljejo za zapahe. Če bi priznal, da je res storil vse to, kar mu tožilci očitajo v obtožbi, ki se resnici na ljubo bere kot kak kriminalni roman, bi ga lahko doletela nekoliko milejša kazen, kot bi jo ti zanj zahtevali ob koncu sodnega procesa. Tako imenovana milejša ponudba tožilke Nikolaje Hožič se je včeraj glasila: za umor 22 let zapora, za odvzem motornega vozila 10 mesecev zapora, enotna kazen 22 let in pol zapora.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«