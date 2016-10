Z motorjem v traktor

ARTO – Ob 16.16 sta v naselju Arto v smeri proti Zavratcu (občina Sevnica) trčila voznik z motornim kolesom in traktor.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica, zavarovali kraj dogodka, na motornem vozilu odklopili akumulator, vozilo odmaknili s cestišča, preprečili nadaljnji iztek motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi. Nudili so tudi pomoč policistom in reševalcem ter pomagali pri natovarjanju motornega vozila v kombinirano vozilo.

Reševalci NMP Sevnica so poškodovano potnico na motorju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.