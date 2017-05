Z motorjem trčil v konja in umrl

HRAŠČE – Od Razdrtega do Postojne ob hitri cesti poteka tudi tista stara in še kako slikovita. S še zadnjimi žarki osvetljena pokrajina je zato v četrtek popoldne privabila številne kolesarje in motoriste. S svojim močnim motorjem je bil med njimi tudi 55-letni Mihael Umek z Unca. Neštetokrat se je že peljal po tem valovitem in ovinkastem cestišču.

Tik pred tem sta z ženo urejala njun vrt. Ker pa je imela njegova življenjska sopotnica, s katero je imel tri otroke in pet vnukov, nočno službo, mu je zaupala, da gre še malo počit. Njen Miha ji je rekel: »No, jaz pa se grem za ta čas malo peljat! Grem do Kozine in nazaj!« Bila sta dogovorjena, da bo doma še pred deveto in da ji bo ljubeče, preden bo odšla, skuhal še kavo.

