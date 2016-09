Z motorjem po kolesarski in v passata

LJUBLJANA – V sredo malo po 16. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na Cesti na Brdo. Ugotovili so, da je 28-letni voznik piaggia vozil po kolesarski poti v nasprotni smeri Ceste na Brod, in sicer iz smeri Poti na Brdo proti Rožni dolini, ter domnevno zaradi nepravilne smeri in površine vožnje trčil v 52-letnega voznika VW passata, ki je takrat pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči se je 28-letnik hudo poškodoval.

Ugotovili so še, da je 28-letnik vozil motorno kolo brez vozniškega dovoljenja za vožnjo tiste kategorije, v katero spada vozilo, in da je veljavnost registracije motornega kolesa potekla junija 2016.