Z mostu zapeljal v Dravo

PREPOLJE – V petek ob 23.04 je v naselju Prepolje (občina Starše) voznik z osebnim vozilom prebil ograjo na mostu in padel v reko Dravo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Prepolje, iskali vozilo na reki, vendar so zaradi slabe vidljivosti in premočnega pretoka reke prekinili iskanje.

Voznik se je iz vozila sicer rešil sam.