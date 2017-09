Z mopedom zdrsel pod osebni avto

KROMBERK – V soboto popoldne je mladoletni mopedist peljal po ulici Podrob (proti gradu Kromberk) in v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprimerne hitrosti in mokrega vozišča padel in zdrsel po vozišču. Takrat je v nasprotni smeri pripeljal 33-letni voznik osebnega avtomobila, mopedist pa je z glavo (ni imel čelade) zadel v prednji del osebnega vozila in se onesvestil.

Lažje poškodovanega mladoletnika so reševalci po nudeni zdravniški oskrbi na kraju nesreče odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, zoper njega pa so prometni policisti zaradi več kršitev prometne zakonodaje podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče in mu zasegli moped, so sporočili iz PU Nova Gorica.