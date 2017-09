Z mopedistom hudo

PEČAROVCI – V četrtek so policisti v Pomurju obravnavali šest prometnih nesreč, pet kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru, povoženje divjadi in zasegli osebni avtomobil.

V obravnavanih prometnih nesrečah je bil en udeleženec telesno poškodovan, v preostalih petih je nastala le materialna škoda. V Pečarovcih je padel voznik mopeda in se pri tem hudo poškodoval.