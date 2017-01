Z mobiteli za volanom ogrožajo druge voznike

LJUBLJANA – Raziskave in opažanje kažejo, da se uporaba mobitelov v prometu povečuje, a ne le za običajno telefoniranje, temveč tudi za pošiljanje sporočil, brskanje po spletu ali objavljanje na družabnih omrežjih. Vozniki med vožnjo čedalje več uporabljajo tudi tablice, prenosne računalnike, GPS- in druge naprave, ki prav tako zmanjšujejo njihovo vidno zaznavanje. Takšno ravnanje ima velik negativni vpliv na potek prometa in prometno varnost. Zato bo od 16. do 29. januarja 2017 potekala vseslovenska akcija o nevarnosti uporabe mobitelov med vožnjo, ki jo koordinira republiška javna agencija za varnost prometa pod skupnim geslom Vozimo pametno!



Policisti bodo poostreno nadzirali, ali med vožnjo uporabljate mobitel in druge naprave in opremo, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Zaradi uporabe mobitela lahko vozniki spregledajo drugega udeleženca (pešce, kolesarje, drugo vozilo) ali pomembno prometno signalizacijo, zato se ne odzovejo pravočasno na okoliščine na cesti, kar lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Vozniki s takšnim ravnanjem pogosto tudi sami povzročajo zastoj v prometu.



Anketa javne agencije za varnost prometa, v kateri je sodelovalo 1000 voznikov, je pokazala, da jih med vožnjo telefone uporablja kar 75 odstotkov! Skoraj vsi (74 odstotkov) med vožnjo telefonirajo, tretjina pregleduje družabna omrežja, 7 odstotkov si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 odstotkov jih brska po spletnih straneh, 3 odstotki uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega jih 9 odstotkov telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo. Sklenemo lahko, da se slovenski vozniki premalo zavedajo nevarnosti in tveganja, povezanega z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.



Leta 2016 so policisti obravnavali skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Med njimi je bilo 13.830 voznikov motornih vozil in 458 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (vozniki koles ipd.). Zato agencija predlaga povišanje kazni za tovrstne prekrške (zdaj je 120 evrov) in 5 kazenskih točk.



Prometnovarnostne razmere na območju mariborske policijske uprave so bile od 1. 1. do 31. 12. lani slabše kot v enakem obdobju leta 2015. V tem obdobju so obravnavali 3514 (3532) ali odstotek manj prometnih nesreč. Od tega so obravnavali 22 (19) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 1213 (1305) ali 7 odstotkov manj prometnih nesreč z ranami. Umrlo je 24 (20) udeležencev, 101 (108) ali 6 odstotkov manj je bilo hudo ranjenih in 1551 (1739) ali 11 odstotkov manj lažje ranjenih.



Zaradi uporabe mobitelov med vožnjo so policisti na mariborskem območju za lani ugotovili 1851 (2390) ali 23 odstotkov manj kršitev kot leta 2015. Kljub temu ugotavljajo, da še vedno izjemno veliko voznikov med vožnjo nepravilno uporablja mobitel.