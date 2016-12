Z mlajšim sopotnikom ujet na ukradenem

IZOLA – V torek ob 11.40 so policisti v Izoli obravnavali 42-letnega voznika motornega kolesa Aprilia Sportcity 200 in štiri leta mlajšega sopotnika, oba državljana Italije.

Pri preverjanju so ugotovili, da je bilo vozilo ukradeno v Italiji 19. novembra 2016, oba obravnavana pa sta večkratna storilca kaznivih dejanj. Poleg tega voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Motorno kolo so zasegli in ga že vrnili lastniku.

Vozniku so izdali plačilni nalog zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje po odstavnem pasu in odklona strokovnega pregleda. Globa znaša približno 2000 evrov, so sporočili iz PU Koper.