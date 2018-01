Z mitsubishijem zbil kolesarko

MENGEŠ – V petek popoldne je v Mengšu na prehodu za pešce 44-letni voznik mitsubishija zbil 67-letno kolesarko. Ta je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Po podatkih policije je lažje poškodovana, so sporočili iz PU Ljubljana.

Po zdaj zbranih obvestilih in ogledom kraja nesreče so policisti ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo domnevno zaradi izsiljevanja prednosti na prehodu za pešce s strani 44-letnega voznika osebnega vozila.