Z mercedesom v stoječo kolono

LJUBLJANA, VIŠNJA GORA – V četrtek okrog 10. ure je 62-letni voznik mercedesa vita vozil po desnem prometnem pasu avtoceste iz smeri Višnje Gore proti Ljubljani. Ko je pripeljal v bližino izvoza za Cikavo in Šmarje - Sap, je pred seboj dohitel stoječo kolono vozil. Svoje vožnje ni prilagodil prometnim razmeram, zaradi česar je trčil v renaulta modusa 55-letne voznice, tega pa je odbilo naprej in v škodo 71-letnega voznika. Škodo je pri tem odbilo v desno preko odstavnega pasu, kjer je trčila v kovinsko varnostno ograjo. Vsi udeleženci so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana.

V času trajanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic nesreče je bil urejen obvoz, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.