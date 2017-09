Z mercedesom po Ljubljani skušal ubežati policistom. Ni se dobro končalo

LJUBLJANA – V nedeljo popoldne so ljubljanski policisti za nujno potreben čas odvzeli prostost 35-letnemu Ljubljančanu, ki je s svojo vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu.

Policisti so voznika osebnega vozila Mercedes Benz zaradi neuporabe varnostnega pasu in nameščenih registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu, poskušali zaustaviti na Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik znakov ni upošteval, hitrost vožnje pa je povečeval. Predpisano ustavljanje je bilo izvedeno večkrat, vendar je 35-letnik kljub temu z vožnjo nadaljeval po ljubljanski obvoznici smer Rudnik, nato izvoz Rudnik in nadaljeval po Dolenjski cesti, pri čemer je s svojimi manevri ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu (prekoračena hitrost, vožnja po nasprotnem voznem pasu, rdeče luči na semaforju, neupoštevanje prometne signalizacije, izsiljevanje prednosti voznikov in pešcev). Voznik je nato z vozilom pot nadaljeval po Hradetskega cesti v smeri proti Golovcu in po približno treh kilometrih vožnje je bil zaustavljen, policisti pa so ga prijeli.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je imel pri sebi 28 neznanih tablet in ampulo 10 ml neznane snovi ter pištolo, z napisom police, 8 mm cal. Predmeti so bili vozniku zaseženi in poslani v analizo.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper voznika podana kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje, izdan mu bo plačilni nalog zaradi kršitve CPP, po opravljenih analizah zaseženih predmetov pa uvedeni prekrškovni postopki zaradi kršitve Zakona o orožju in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.