Z lope požar preskočil na hišo

OPLOTNICA – V četrtek ob 0.50 so gasilci PGD Oplotnica, Kebelj in Slovenska Bistrica posredovali v naselju Lačna Gora v občini Oplotnica, kjer je zagorela večja lopa tik ob stanovanjskem in industrijskem objektu.

Ogenj je najprej zajel vrtno lopo, ki je pogorela, uničil pa je tudi okoli 50 kvadratnih metrov strešne kritine in 40 kvadratnih metrov zunanje izolacije ter opleska na stanovanjski hiši.

Gasilci so ogenj pogasili in prezračili ter pregledali stanovanjski in gospodarski objekt z okolico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.