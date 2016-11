Z lestve zgrmel na betonska tla

IDRIJA – Danes ob 10.59 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o delovni nesreči v Idriji. Ugotovljeno je bilo, da je 67-letni delavec izvajal notranja dela v novogradnji, med delom pa je padel z lestve z višine približno 1,5 m na betonska tla in se poškodoval (poškodba glave). Pomagali so mu reševalci NMP ZD Idrija, kasneje pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe HNMP z Brnika in ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

O zadevi so policisti obvestili tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.