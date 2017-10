Z izgovorom, da sta iz komunale, sta ga pretentala in okradla

IG – V petek okrog 16.15 so PU Ljubljana obvestili o tatvini iz hiše v okolici Iga. Do stanovanjske hiše sta prišla neznanca, stara od 35 do 40 let, temnejših las in ogovorila lastnika. Eden se je predstavil kot delovodja komunale in ga povabil na zadnjo stran hiše, kjer mu je kazal, da bodo urejali kanalizacijo, drugi pa je med tem časom skozi odklenjena garažna vrata vstopil v hišo in vlomil v mansardo in iz notranjosti odtujil nakit.

Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo preiskavo.