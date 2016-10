Z imitacijo pištole hotel ropati, a ga je prodajalec pregnal

JESENICE – Jeseniški kriminalisti so v zadnjem obdobju razrešili nekaj premoženjskih kaznivih dejanj, ki so jih izvršili različni storilci. Raziskali so vlom v trgovino z računalniško opremo aprila letos in poskus vloma v drugo prodajalno maja letos. V povezavi z vlomom v trgovino z računalniško opremo so eno osebo ovadili še zaradi prikrivanja, preiskali pa so tudi poskus avgustovskega ropa trgovine na Jesenicah.

Storilec je z imitacijo pištole takrat zamaskiran vstopil v prodajalno in od trgovca zahteval denar, vendar ga je ta pregnal s solzivcem. V dejanju ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Kranj.