SODRAŽICA – V sredo ob 10.05 je na Trgu 25. maja delavec padel z gradbenega odra v potok in si poškodoval glavo.

Prvo pomoč so mu nudili prisotni na kraju nesreče, reševalci nujne medicinske pomoči iz Ribnice pa so ga oskrbeli in odpeljali v ZD Ribnica.

Obveščene so bile pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.