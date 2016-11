Z golfom zapeljal mimo policije, zdaj pešači

MIRNA – Med nadzorom prometa pri Mirni so policisti v četrtek okoli 7.30 ustavili voznika osebnega avtomobila volkswagen golf.

Med postopkom so ugotovili, da 44-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.