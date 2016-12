Z glavo treščil ob tla, čez tri mesece umrl

Spor in pretep sta se zgodila septembra lani pred mariborsko Qlandio. Foto: Tadej Regent

MARIBOR – Nemirno in z raztreščenimi mislimi je po hodnikih mariborskega okrožnega sodišča stopal 67-letni Robert Kovačič, ko je iskal razpravno dvorano s številko 127. Še sreča, da je pred dvorano zagledal svojega zagovornika, odvetnika Tiborja Gregla iz odvetniške družbe Čeferin, in s hitrimi koraki odhitel do njega. Nekajminutni pogovor pred začetkom predobravnavnega naroka pa glede na videno ni zadostoval, da bi zagovornik obtoženemu izučenemu tekstilnemu tehniku sploh lahko razložil, zakaj se je znašel na sodišču, kaj šele, da bi upokojencu pojasnil, kakšen red vlada tam. Kako tudi ne, ko pa se je možakar sredi jeseni svojega življenja prvič znašel na sodišču. »Nisem v drugem postopku. Nikoli še v kakšnem tudi nisem bil,« je pojasnjeval sodnici Andreji Lukeš.

