Z drogo čez mejo

DRAGONJA – V soboto dopoldne so na mejnem prehodu Dragonja pri državljanu Avstrije v osebnem avtomobilu našli 11,42 grama konoplje. Prekrškovni inšpektor je izvedel hitri postopek in mu izrekel globo v znesku 104,33 evra in 90 evrov sodne takse. Kmalu zatem so pri državljanu Nemčije našli 13,94 konoplje in dva grama hašiša. Sledil je enak hitri postopek z izrečeno globo.

Popoldne so nekemu državljanu Avstrije zasegli še 0,45 grama konoplje, so sporočili iz PU Koper.