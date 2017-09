Z deklico nista prišli čez cesto

KAMNIK – Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila v petek okoli 16. ure obveščena o prometni nesreči v križišču Usnjarske ulice in regionalne ceste 225 v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zapeljal v križišče pri rdeči luči v trenutku, ko je pri zeleni luči na prehodu za pešce vozišče prečkala peška z mladoletno osebo. Pri tem je tako trčil v peško, da sta obe padli po tleh. Starejša peška se je lažje poškodovala in je bila odpeljana v klinični center, mlajša pa ni utrpela poškodb.

Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.