Z brcami so mali Arini zlomili rebra

KRANJ – Tokratna obravnava zaradi smrti male Arine Kardašević je bila nadvse kratka. Ko so privedli obtožena Sando Alibabić in Mirzana Jakupija, je na prostor za priče stopila dr. Katarina Šurla Popović, rentgenologinja, ki je ob pregledu slik nesrečne deklice izdelala eno od strokovnih medicinskih mnenj. In kar smo sumili, se je izkazalo za resnico. Jeseniška deklica ni bila pretepena dan ali dva, preden se ji je pretrgala nit življenja.

Arina je bila tarča nepojmljive surovosti in nebrzdanega besa, dolgo preden je nastopila smrt.

Še ne triletnica je bila tarča nepojmljive surovosti in nebrzdanega besa, dolgo preden je nastopila smrt. Pretepena, obrcana, večkrat hudo ranjena je bila že veliko prej. Priča je nedvoumno povedala: »Pregledala sem rentgenske posnetke, ki so bili narejeni 4. julija 2016 ob 18. uri in 14 minut na urgenci UKC v Ljubljani. Takrat je bila posneta tudi ključna slika s tako tehniko, da so se dobro prikazale kosti. Na tem posnetku sem opazila zadebelitve treh reber.« Slišali smo, da so bila poškodovana deveto in deseto rebro levo zadaj in deveto desno zadaj. Že pred pričanjem smo iz neuradnih virov s strokovno podlago izvedeli, da so bili zlomi posledica brc od zadaj v telo drobne deklice. »Drugih poškodb ni bilo videti. Na omenjenih rebrih pa so bile brazgotine po zlomih, ki so bile starejše od enega meseca.« Dr. Katarina Šurla Popović je opisovala posnetke, med drugim tudi to, da je bilo videti delno zaceljeno ključnico. »Z dr. Ratkom Komadino, prav tako sodnim izvedencem, sva vsak posebej pregledala rentgenske posnetke, a se najini mnenji nista razlikovali.«

Damjan Pavlin, zagovornik Jakupija, jo je povprašal, ali je možno, da so se ti zlomi zgodili že več kot pol leta prej. Torej je bila nemara hudo poškodovana še v času, ko je bila pri očetu Senadu Kardaševiću. Priča je odvrnila: »Pri otrocih se zlomi dokončno zacelijo v treh mesecih. Po pol leta je že faza reparacije, ko se zlomi ne vidijo več, saj se otroška kost celi hitro.« Dvomi o času nastanka poškodb so dokončno razblinjeni. Obtožena sta na klopi sedela čisto mirno, brez komentarja. Tožilstvo je napovedalo, da se bo po predstavitvi izvedenskih mnenj lotilo spremembe obtožnice v kar več točkah, a tožilka Tina Lesjak ni želela izdati podrobnosti.