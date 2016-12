Z beemvejem zbil peško

LJUBLJANA – V četrtek okrog 11.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na Glonarjevi ulici.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 47-letni voznik osebnega vozila znamke BMW na prehodu za pešce v križišču Glonarjeve ulice in Poljanske ceste trčil v 22-letno peško.

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v klinični center Ljubljana, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpela lahke telesne poškodbe.

Vozniku so policisti izdali plačilni nalog.