Z beemvejem divjal in se prevrnil na streho

LOGATEC – V ponedeljek se je na avtocesti iz smeri Logatca proti Uncu zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 46-letni voznik vozila znamke BMW vozil po prehitevalnem pasu avtoceste in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor ter povzročil prometno nesrečo. Pri tem je z vozilom obstal na strehi med prometnima pasovoma.



V času odpravljanja posledic nesreče je nastal približno pet kilometrov dolg zastoj, kolona vozil pa se je počasi premikala, poroča PU Ljubljana.