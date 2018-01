Z avtomobilom zbil kolesarja

PODVELKA – V četrtek ob 17.50 je v naselju Ožbalt voznik z osebnim vozilom zbil kolesarja.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila.

Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovanega kolesarja prepeljali v mariborski klinični center, je poročala uprava za zaščito in reševanje.