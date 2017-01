Z avtomobilom trčil v garažo

LJUBLJANA – Včeraj ob 16.15 se je na Pokopališki ulici v Ljubljani voznik z osebnim vozilom zaletel v garažo ob stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, kraj nesreče zavarovali in na vozilu odklopili akumulator.

Lastniku so odsvetovali vstop v garažo, saj je poškodovana nosilna stena in zamaknjeno ostrešje, poroča uprava za zaščito in reševanje.