Z avtomatom se ukvarja policija

MURSKA SOBOTA – V nedeljo so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, tri kazniva dejanja, dve kršitvi javnega reda in miru ter dva primera povoženja divjadi.

S področja kriminalitete so na območju Gornjih Petrovcev zabeležili poškodovanje parkiranega osebnega avtomobila, na območju Gornje Radgone poškodovanje vrat in na območju Murske Sobote poškodovanje avtomata za pijačo in prigrizke.

Javni red in mir je bil kršen enkrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prostoru. Kršitelja sta se po prihodu policistov pomirila.