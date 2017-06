Z avtom zbil otroka

AJDOVŠČINA – Voznik osebnega avtomobila (33) je vozil iz smeri Bevkove ulice proti krožišču in ajdovski obvoznici. Na prehodu za pešce in kolesarski stezi je mati peš spremljala svojega otroka (kolesarja) pri prečkanju vozišča po prehodu za pešce in kolesarski stezi ob njem. Voznik je s prednjim delom avtomobila zadel v bok kolesarja, ta pa je padel po vozišču in se lažje poškodoval (med vožnjo ni uporabljal zaščitne kolesarske čelade). Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Ajdovščina in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Prometni policisti so vozniku zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.